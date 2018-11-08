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Крупная авария в Зимбабве: 47 человек погибли

Происшествия

Причина трагедии выясняется

Хараре, 8 ноября 2018, 08:31 — REGNUM  В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Зимбабве погибли по меньшей мере 47 человек, сообщает 8 ноября AL Jazeera.

Среди погибших были в том числе и дети, несколько человек пострадали, они в срочном порядке доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь. Причина трагедии выясняется.

Напомним, в странах Африки трагедии, вызванные дорожно-транспортными происшествиями, случаются достаточно регулярно. Причиной тому становится слаборазвитая инфраструктура, а также низкое качество автотранспорта.

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Дорожно-транспортные происшествия
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