Крупная авария в Зимбабве: 47 человек погибли

Хараре, , 08:31 — REGNUM В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Зимбабве погибли по меньшей мере 47 человек, сообщает 8 ноября AL Jazeera.

Среди погибших были в том числе и дети, несколько человек пострадали, они в срочном порядке доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь. Причина трагедии выясняется.

Напомним, в странах Африки трагедии, вызванные дорожно-транспортными происшествиями, случаются достаточно регулярно. Причиной тому становится слаборазвитая инфраструктура, а также низкое качество автотранспорта.

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