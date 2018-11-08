Обрушение зданий в Марселе: спасатели приостановили поиск пострадавших

Марсель, Франция, , 08:25 — REGNUM В префектуре Марселя заявили, что спасатели приостановили поиск жертв под обломками зданий примерно на 24 часа, чтобы «реконструировать» два соседних здания, которые, в свою очередь, могут обрушиться, сообщает Le Figaro.

Поиск пострадавших ведется на месте обрушения двух ветхих зданий в Марселе с 5 ноября. Сообщается, что под обломками были найдены тела шести граждан, четверо мужчин и двух женщин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из рухнувших домов жильцы покинули, но его могли занять бездомные люди. Во втором могли находиться от 8 до 12 человек. Также незначительные ранения получили двое прохожих.

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