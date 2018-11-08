Полиция задержала действовавшую в 20 регионах РФ банду наркоторговцев

Москва, , 08:20 — REGNUM Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группировки, которая распространяла наркотические вещества в регионах России, сообщает 8 ноября пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, члены банды ввозили наркотики в Россию контрабандой из Европы, после чего особо крупные партии распространяли в тайниках автомобилей по 20 российским регионам.

Отмечается, что деньги наркоторговцы получали криптовалютой и с помощью электронных платежных систем. Всего были задержаны около 20 человек, у них была изъята почти тонна запрещенных веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перми суд приговорил членов преступной группы от восьми до 13 лет колонии строго режима за продажу наркотиков. Злоумышленники в интернете создали магазин, который позволял за криптовалюту купить запрещенные вещества.

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