Четверг, 8 Ноября 2018 года
09:56:05 МСК

Полиция задержала действовавшую в 20 регионах РФ банду наркоторговцев

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Москва, 8 ноября 2018, 08:20 — REGNUM  Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группировки, которая распространяла наркотические вещества в регионах России, сообщает 8 ноября пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, члены банды ввозили наркотики в Россию контрабандой из Европы, после чего особо крупные партии распространяли в тайниках автомобилей по 20 российским регионам.

Отмечается, что деньги наркоторговцы получали криптовалютой и с помощью электронных платежных систем. Всего были задержаны около 20 человек, у них была изъята почти тонна запрещенных веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перми суд приговорил членов преступной группы от восьми до 13 лет колонии строго режима за продажу наркотиков. Злоумышленники в интернете создали магазин, который позволял за криптовалюту купить запрещенные вещества.

Читайте также: Наркодилерство за криптовалюту: осуждена группа пермяков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить