В аварии с 12 машинами близ Мехико погибли семь человек

Мехико, , 07:45 — REGNUM Массовое ДТП на подъезде к столице Мексики унесло жизни семи человек. Десятки человек получили травмы, сообщает мексиканское издание Impacto.

Авария случилась утром 8 ноября на оживленной трассе Мехико-Толука. Грузовой автомобиль на большой скорости протаранил впереди идущие машины после того, как его тормоза вышли из строя.

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В общей сложности столкнулись 12 автомобилей, семь человек получили смертельные повреждения. Травмированы, но остались живы еще около 30 человек, при этом часть из них оказалась заблокирована в искореженных машинах.

На месте работают спасатели. Авария привела к блокировке трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне на юге Мексики трейлер протаранил несколько машин и въехал в остановку, где находились люди. Погибли по меньшей мере пять человек, более десяти пострадали.

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