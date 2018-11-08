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Зампрокурора Приамурья проверит колонию после фото Цеповяза с деликатесами

Происшествия

Сотрудники областной прокуратуры выехали в колонию

Благовещенск, 8 ноября 2018, 07:35 — REGNUM  Сотрудники прокуратуры Амурской области выехали с проверкой в колонию строгого режима, в которой отбывает наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, об этом 8 ноября сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин.

«Заместитель прокурора Амурской области Дмитрий Неговора и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выехали на место», — цитирует РИА Новости Бурсянина.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появились фотографии из колонии, на которых Цеповяз запечатлён в тюремной робе поедающим деликатесы. По данному факту следователи проводят проверку, в рамках которой намерены дать «жесткую» правовую оценку действиям сотрудников колонии.

Напомним, приговоренный к 19 годам тюрьмы Вячеслав Цеповяз входил в состав банды, которая в течение многих лет действовала в станице Кущёвская Краснодарского края. На счету банды 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей.

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