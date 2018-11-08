Пострадавшим от забайкальского потопа помогут из резервного фонда

Чита, , 08:12 — REGNUM Новый глава Забайкальского края Александр Осипов сдержал своё обещание помочь с выплатами пострадавшим от сильнейшего паводка жителям региона. Как следует из официального сообщения на этот счёт, средства в размере 1,130 миллиона рублей будут выделены из резервного фонда краевого правительства.

«Мы не можем оставить людей в беде, ожидая федеральных денег», — пояснил врио губернатора.

Большая их часть (630 тысяч рублей) пойдёт на оказание единовременной материальной помощи из расчёта по 10 тысяч рублей на человека. Ещё 400 тысяч рублей предназначены для оказания финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества (по 50 тысяч рублей на человека) и 100 тысяч рублей выплатят за полную утрату имущества. Известно, что в списке получателей состоят многодетные, малообеспеченные граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры.

Ранее он перераспределил 86 миллионов рублей краевого дорожного фонда на восстановление автодорог, пострадавших во время паводка в Чернышевском, Хилокском, Карымском, Нерчинском, Дульдургинском, Могойтуйском, Оловянинском, Шилкинском, Тунгокочинском и Читинском районах Забайкальского края.

Напомним, даже по прошествии трёх месяцев далеко не все из более 15 тысяч пострадавших от сильнейшего наводнения в Забайкалье, возникшего после месяца проливных дождей, получили положенные им выплаты. В середине октября из резервного фонда российского правительства им было перечислено 381,5 млн рублей.

Ситуация осложняется необходимостью документального подтверждения места проживания и имеющейся в собственности недвижимости. По словам первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Александра Кулакова, в суде сейчас находятся порядка 350 исков от пострадавших.

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