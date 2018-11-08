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Следователи возбудили дело после убийства матери и ее сына в Москве

Происшествия

Следователи устанавливают картину произошедшего

Москва, 8 ноября 2018, 07:13 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и подростка в одной из квартир на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного следственного управления СКР.

По данным следствия, вечером 7 ноября в квартире дома по улице Софьи Ковалевской были обнаружены тела женщины и подростка с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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В настоящее время следователи устанавливают картину произошедшего, изучаются камеры видеонаблюдения, допрашиваются соседи.

Как сообщало ИА REGNUM, тела обнаружила мать убитой. Женщина была крайне встревожена, что ее дочь и внук не выходят на связь, и решила приехать к ним из Владимирской области. В квартире она нашла два трупа.

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Бытовые убийства
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