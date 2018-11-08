В Иркутской области ликвидировали крупный пожар

посёлок Маркова, Иркутская область, 8 ноября 2018, 05:53 — REGNUM Возгорание в промышленном здании рабочего поселка Маркова (Иркутская область) ликвидировано, сообщили 8 ноября в пресс-службе МЧС РФ.
«В 09:16 (ирк) пожар ликвидирован», — сообщили в пресс-службе.
Над ликвидацией последствий возгорания работали 38 человек от МЧС РФ, задействовано 14 единиц техники.
Напомним, пожар вспыхнул в 04:10 (время местное). Ему был присвоен повышенный номер сложности.
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