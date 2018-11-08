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Флоридец вломился на ферму аллигаторов и пострадал от рептилий

Происшествия

На «месте преступления» осталась лишь пара ботинок из крокодиловой кожи

Орландо, США, 8 ноября 2018, 05:56 — REGNUM  Житель американского штата Флорида проник на территорию фермы, занимающейся разведением аллигаторов, и прыгнул в пруд, наполненный рептилиями. Об этом сообщает USA Today.

Сообщается, что аллигаторы были частью аттракциона на ферме под названием «Оазис Нила». Двенадцать рептилий, отдыхавших в пруду, заинтересовались новым объектом, оказавшимся на их территории. Один из аллигаторов решил атаковать мужчину, тот получил ранение и успел убежать. Мужчина, по иронии судьбы, оставил на в пруду пару ботинок из крокодиловой кожи, которые до этого были на его ногах.

Работники фермы, обнаружив ботинки, сначала решили, что это чья-то шутка, однако кровавое пятно заставило их обратиться в полицию. Полиция осмотрела записи с видеокамер и вычислила подозреваемого. Мужчина был задержан, ему предъявлены обвинения в грабеже и в незаконном проникновении на чужую территорию. Ни один аллигатор в результате происшествия не пострадал.

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