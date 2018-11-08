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На северо-востоке Франции обрушился жилой дом

Происшествия

Пострадавших не было

Париж, 8 ноября 2018, 05:27 — REGNUM  Жилой дом обрушился во французском городе Шарлевиль-Мезьер, сообщает телеканал BFMTV.

Сообщается, что в доме было всего три квартиры. Спасательным службам пришлось задействовать раздвижную лестницу, чтобы эвакуировать проживающую там женщину. Из прилегающих домов также пришлось эвакуировать людей. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон осудил власти Марселя за нежелание обратить внимание на проблемы нищих людей и ветхого жилья. Этому предшествовало обрушение трех жилых домов в городе, один из которых находился в аварийном состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Франции поручил провести аудит ветхий зданий в Марселе

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Обрушения зданий
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