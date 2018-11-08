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Место взрыва газа в Смоленской области обследуют комплексом «Струна»

Происшествия

Жильцов пострадавшего дома переселили в пункты временного размещения

п. Пригорское, Смоленская область, 8 ноября 2018, 05:16 — REGNUM  Жилое здание, которое пострадало при взрыве бытового газа в поселке Пригорское (Смоленская область), обследуют диагностическим комплексом «Струна», сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Проводится работа диагностического комплекса «Струна» для определения повреждений здания», — сообщили в МЧС РФ.

Жильцов пострадавшего дома поселили в пункте временного размещения.

Напомним, взрыв газа произошел в Пригорском на улице Шкурлова вечером 6 ноября. В результате частично разрушен девятиэтажный жилой дом, повреждено 16 квартир.

В результате ЧП несколько человек госпитализированы с травмами. К ликвидации последствий привлечены 261 человек и 54 единицы техники.

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Взрывы бытового газа
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