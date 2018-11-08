Скандал в нижегородской больнице: диагноз «запоздал», пациент умер

Нижний Новгород, , 04:59 — REGNUM Спустя два года после происшествия в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки в больнице, диагноз которой был поставлен лишь на четвёртые сутки. К тому времени у госпитализированной горожанки уже началась интоксикация организма, ставшая причиной смерти. Следователи пока не дали оценку действиям врачей, расследование продолжается, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на СУ СК РФ по Нижегородской области.

Следствие отмечает, что в городскую клиническую больницу №40 Нижнего Новгорода 10 ноября 2016 года поступила 50-летняя пациентка с предположительным диагнозом «острый пиелонефрит». Спустя пять дней она скончалась, а в ходе доследственной проверки выяснилось, что окончательный диагноз ей поставили лишь на четвёртые сутки пребывания в медучреждении.

«Имела место диагностическая ошибка», — отмечают следователи.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за интоксикации организма, вызванной гнойным перитонитом.

Дело было возбуждено следователями Автозаводского района по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Расследование продолжается, теперь предстоит дать оценку действиям врачей, которые допустили смерть пациентки.

Напомним, ещё один дикий случай недавно произошёл в Воронеже — там 89-летней пациентке ампутировали здоровую ногу. А в июле 2018 года в Красноярске врачи также «не успели» поставить диагноз и пациент умер от гангрены.

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