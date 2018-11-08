В Иркутской области едва не сгорело промышленное здание

посёлок Маркова, Иркутская область, , 04:19 — REGNUM Пожар повышенной сложности произошел в поселке Маркова (Иркутская область), сообщили 8 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пожар начался в 04:10 (время местное) 8 ноября. В рабочем поселке загорелось промышленное здание.

«В 04:25 (ирк) пожару присвоен повышенный номер сложности. В 07:18 (ирк) пожар локализован», — сообщили в МЧС РФ.

В ликвидации последствий возгорания приняли участие 38 человек личного состава МЧС РФ и 14 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября в результате пожара на нефтебазе в Нижневартовском районе (Ханты-Мансийский автономный округ) пострадали два человека. По факту ЧП расследуется уголовное дело.

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