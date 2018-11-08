На Кипре обнаружено тело российской туристки

Москва, , 03:12 — REGNUM В прибрежных водах недалеко от города Пафос на Кипре было обнаружено тело туристку из России, сообщает Cyprus Mail.

Сообщается, что ее нашли в воде без сознания другие туристы, перевезли в госпиталь в Пафосе, где врачи констатировали смерть. В настоящее время полиция ведет расследование, причины смерти 67-летней гражданки России не сообщаются.

Как подчеркнули в российском посольстве, дипломаты уже знают об инциденте и ищут родственников погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября российское посольство на Кипре заявило и гибели на острове двух граждан России. Ранее кипрские СМИ сообщили, что двое российских туристов — мужчина и женщина — погибли в результате падения автомобиля со скалы.

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