В Зимбабве столкнулись два автобуса, погибли десятки человек

Хараре, , 23:27 — REGNUM Жертвами столкновения двух пассажирских автобусов в Зимбабве стали не менее 47 человек, 7 ноября передает агентство Reuters.

Страшная авария произошла в городе Русапе, к юго-востоку от Хараре. В настоящий момент на месте крушения идет спасательная операция.

Согласно заявлениям полицейских на месте происшествия, число погибших может возрасти: из автобусов извлечены не все тела, кроме того, часть раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

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