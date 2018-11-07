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В Зимбабве столкнулись два автобуса, погибли десятки человек

Происшествия

На месте крушения идет спасательная операция

Хараре, 7 ноября 2018, 23:27 — REGNUM  Жертвами столкновения двух пассажирских автобусов в Зимбабве стали не менее 47 человек, 7 ноября передает агентство Reuters.

Страшная авария произошла в городе Русапе, к юго-востоку от Хараре. В настоящий момент на месте крушения идет спасательная операция.

Согласно заявлениям полицейских на месте происшествия, число погибших может возрасти: из автобусов извлечены не все тела, кроме того, часть раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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