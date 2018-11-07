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Прокуратура закрыла ростовский колледж МЧС

Происшествия

…ввиду отсутствия лицензии на образовательную деятельность

Ростов-на-Дону, 7 ноября 2018, 23:02 — REGNUM  Частное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Колледж противопожарной и спасательной служб» закрыт. Соответствующее решение вынесла прокуратура Октябрьского района Ростова-на-Дону после проведённой проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 7 ноября.

В ходе инспекции выяснилось, что обучение в колледже проходило по основной программе среднего профессионального образования с 2015 года на платной основе. При этом необходимой лицензии у учреждения не было.

По результатам проверки стало известно, что в период с 2015 по 2017 годы руководитель коллежа получил от студентов более 11 млн рублей.

Помимо того, что образовательное учреждение пришлось закрыть, в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

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