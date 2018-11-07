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Авария на газопроводе оставила 1,5 тыс. жителей Ростовской области без газа

Происшествия

Аварийно-восстановительные работы завершены

Сальский район, Ростовская область, 7 ноября 2018, 22:37 — REGNUM  В Ростовской области почти 1,5 тыс. жителей остались без голубого топлива из-за аварии на газопроводе. ЧП произошло в Сальском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 7 ноября.

«Газоснабжение было прервано в результате повреждения, которое произошло во время несогласованных с газовой компанией земельных работ сторонней организацией», - уточнили в компании.

По имеющимся сведениям, на время восстановительных работ пришлось временно прекратить подачу голубого топлива жителям трёх населённых пунктов - хутора Екатериновка, посёлка Конезавод им. Буденного и села Шаблиевка.

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Происшествия на газопроводах
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