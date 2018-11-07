Тела матери и сына были найдены в одном из домов на севере Москвы

Москва, , 22:30 — REGNUM В одном из квартир многоквартирного дома на севере Москвы были обнаружены тела женщины и подростка. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Тела были найдены в многоквартирном доме на улице Софьи Ковалевской. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также для координации работы следствия на место выехал исполняющий обязанности руководителя московского управления Следственного комитета Андрей Стрижов.

Отмечается, что на обнаруженных телах есть признаки насильственной смерти. По предварительной информации, погибшие — мать и сын.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают соседей и изымают видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Известно, что тела обнаружила мать убитой. Женщина была крайне встревожена, что её дочь и внук не выходят на связь, и решила приехать к ним из Владимирской области. В квартире она нашла два трупа.