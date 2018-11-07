В Татарии на реке Кама обнаружены нефтяные пятна

Рыбно-Слободской район, Татария, , 21:58 — REGNUM В Татарии вблизи поселка Черепашье на Каме обнаружено нефтяное пятно протяженностью 5 км и шириной около 150 м. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МЧС республики.

Пятно расположено на 1520−1525 км водного пути реки Кама. Соответствующее сообщение поступило в спасательное ведомство.

На поверхности воды спасатели обнаружили несколько пятен, которые представляли собой водяную эмульсию (радужная пленка).

«Пятна и прилегающая к ним поверхность воды были обработаны нейтрализующим сорбентом типа СГ (на основе гречишной шелухи) на общей площади 1,5 тыс. кв. метров», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств загрязнения акватории реки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории Приволжского федерального округа в этом году регистрировались нефтяные пятна в акватории Волги у Нижнего Новгорода. 4 апреля был введен режим повышенной готовности. Место разлива удалось ограничить с помощью установки боновых заграждений.

Специалисты департамента Росприроднадзора по Приволжском федеральному округу провели более 40 различных проверок, в ходе которых установлены основные загрязнители Волги и ее притоков. Выявлено 25 объектов негативного воздействия на окружающую среду, проведена инвентаризация 9 промышленных предприятий и организаций ЖКХ, поставлено на учет более 40 затонувших объектов. До сентября текущего года продолжалась работа по выявлению предприятий, которые сливают загрязненные сточные воды, затонувших объектов накопленного экологического вреда, а также мониторинг качества природной воды в реке.