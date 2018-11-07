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СБУ попыталась «доказать», что Бережная работала на Россию

Происшествия

Якобы в квартире активистки нашли «письмо Лаврову»

СБУ попыталась «доказать», что Бережная работала на Россию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
СБУ

Киев, 7 ноября 2018, 22:07 — REGNUM  Служба безопасности Украины (СБУ) «обнаружила» письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову при обыске в доме активистки Елены Бережной, сообщает 7 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, спецслужбы якобы нашли доказательства того, что Бережная работала на «государство-агрессор». «Доказательством» послужило некое письмо Лаврову, а также золотой слиток.

Напомним, СБУ штурмом взяла квартиру Бережной 6 ноября в Киеве. По словам активистки, ее оскорбляли и ударили в живот, а адвокат женщины Светлана Новицкая заявила, что Бережная в тяжелом состоянии находится в больнице. Теперь Бережной вменяют «покушение на территориальную целостность» Украины и «государственную измену».

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