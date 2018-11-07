«Водоканал» Казани нанес ущерб окружающей среде на 80 млн рублей

Казань, , 21:33 — REGNUM Казанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений МУП Казани «Водоканал». Установлено, что предприятие производило слив отходов на арендованном земельном участке рядом с цехом обезвоживания, площадь которого составляет около 1,5 гектаров, сообщили ИА REGNUM в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Исследования почвы показали значительные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ по нефтепродуктам — норма превышена в шесть раз, превышение ПДК хлоридов составило 90 раз.

«Выявлены и превышения нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 80 млн рублей», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Организация и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.

При этом материалы проверки были переданы следственным органам, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что «Водоканал» Казани планирует взять коммерческий кредит на сумму более 1,25 млрд рублей для реализации инвестиционного проекта в сфере биологических очистных сооружений канализации (БОСК). Процентная ставка не должна превысить 10,86% годовых.

Причем еще в январе 2018 года этот проект казанского предприятия привлек внимание прокуратуры. Межрайонная природоохранная прокуратура вынесла предостережение МУП «Водоканал» о недопустимости строительства цеха сушки осадка сточных вод при отсутствии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Между тем в документах закупки указано, что цель кредита — финансирование затрат на строительство объекта и закупку технологического оборудования в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция БОСК города Казани. Строительство сооружений термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях.

Общая стоимость проекта оценивается в 1,4 млрд рублей, однако 15% от суммы на реализацию выделит предприятие из собственных средств.

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