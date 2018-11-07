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Экипаж Boeing 747 пострадал при жёсткой посадке в Канаде

Происшествия

ЧП произошло в международном аэропорту Галифакс Стэнфилд

Экипаж Boeing 747 пострадал при жёсткой посадке в Канаде
Gellinger

Галифакс, Канада, 7 ноября 2018, 20:24 — REGNUM  Транспортный самолёт Boeing 747 авиакомпании Sky Lease Cargo совершил жёсткую посадку в международном аэропорту Галифакс Стэнфилд в Канаде. Об этом сообщается 7 ноября на странице аэропорта в Twitter.

Как уточняется, инцидент произошёл сегодня в 5:15 по местному времени (13:15 мск).

Самолёт, прибывший из Чикаго, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате лёгкие травмы получили четыре члена экипажа. Все они были доставлены в больницу.

Сообщается, что ЧП не повлияло на расписание работы воздушной гавани.

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Авиапроисшествия
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