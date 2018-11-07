В Сирии убит начальник разведывательного управления союзника США

Дамаск, , 19:07 — REGNUM В городе Манбидже, расположенном в провинции Алеппо, убит начальник местного разведывательного управления Сирийских демократических сил, поддерживаемых США. Речь идет об Абдуле Рахмане Ибрагиме Мухаммеде. Его смерть произошла в результате взрыва заминированного автомобиля.

Связанное с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) новостное агентство «Амак» заявило, что операцию по ликвидации разведчика СДС провела их террористическая организация.

Следует отметить, что ситуация в последнее время складывается явно не в пользу Сирийских демократических сил. На эту организацию идут атаки со всех сторон. Недавно СДС сдали «черным» пять крупных городов и еще 60 населенных пунктов поменьше в провинции Дейр-эз-Зор. Террористы смогли вернуть себе всю территорию, которую потеряли в течение двух последних месяцев в результате наступления СДС при поддержке коалиции во главе с США.

Турецкие военные готовы начать наступление на позиции СДС к востоку от реки Евфрат. Единственный фактор, оттягивающий начало наземной операции турецкой армии и ее союзников, это наличие военного контингента США. Однако позиции СДС по всей линии соприкосновения с турецкими войсками подвергаются практически ежедневным обстрелам, в том числе, и тяжелой артиллерией.

Арабские племена призвали всех арабов выйти из рядов Сирийских демократических сил и вести с СДС вооруженную борьбу. Это резко снижает легитимность СДС на подконтрольной им территории, т.к. племена всегда имели здесь большой вес.

Сирийская арабская армия также ждет удобного момента, чтобы вернуть под контроль Дамаска захваченную СДС при поддержке США территорию к востоку от Евфрата, где расположено 70 процентов всех нефтяных месторождений Сирии.