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Израильский миллиардер оказался замешан в контрабанде алмазов

Происшествия

По данному делу уже задержаны родственники бизнесмена, сам он скрывается от правосудия в России

Иерусалим, 7 ноября 2018, 22:02 — REGNUM  Полиция Израиля проводит расследование по делу о контрабанде алмазов, получившее кодовое название «Черный бриллиант». По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, в преступлении оказался замешан миллиардер Лев Леваев.

Главным фигурантом резонансного дела является сотрудник компании, принадлежащей Леваеву. Согласно материалам следствия, подозреваемый провез в Израиль крупную партию алмазов общей стоимостью около 100 миллионов долларов. Кроме того, подчиненный Леваева продавал контрабандные алмазы на территории страны, не уведомляя о сделках налоговые органы. Данная преступная схема успешно реализовывалась в течение нескольких лет.

Известно, что на данный момент по данному делу проходят шесть человек, которые уже задержаны полицией. Среди них значатся не только подчиненные бизнесмена, но и его ближайшие родственники. Мировой суд города Ришон ле-Цион продлил арест подозреваемых на неделю.

Сам же миллиардер скрывается в России. Не исключено, что в ближайшее время Израиль начнет процесс экстрадиции Леваева.

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Зарубежная хроника
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