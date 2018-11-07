Сотрудники курского изолятора обвиняются в насилии над заключенным

Курск, , 18:49 — REGNUM В Курске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий тремя сотрудниками управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курской области. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2018 года трое сотрудников следственного изолятора №1 при исполнении своих служебных обязанностей применили насилие к 23-летнему осужденному.

Дело было возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Курской области по материалов инспекции центрального аппарата ФСИН России. Статья, по которой проходят все три сотрудника, — «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия». На время предварительного следствия обвиняемые заключены под домашний арест.

По данным ТАСС, факт преступления был обнаружен благодаря записям с портативного видеорегистратора.