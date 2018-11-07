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Правительство Италии выделит 153 млн евро на ликвидацию последствий урагана

Происшествия

В 11 регионах будет введен режим чрезвычайной ситуации

Рим, 7 ноября 2018, 18:19 — REGNUM  Для ликвидации последствий урагана правительство Италии в ближайшее время выделит 153,5 млн евро, заявил во время своего выступления в парламенте страны в среду, 7 ноября, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство Ansa.

Во всех 11 регионах, чьи власти попросили правительство ввести режим чрезвычайной ситуации, этот режим будет введен.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма, обрушившегося на сначала на северные и центральные, а затем и на южные регионы Италии, погибли 30 и пострадали несколько десятков человек. Был нанесён заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, тысячи деревьев были вырваны с корнем, получили повреждения дома, линии передач, прибрежная инфраструктура. Общий ущерб для страны предварительно оценивается в 3 млрд евро.

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Ураганы, шторма, бури
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