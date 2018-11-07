Вспышка кори в Махачкале: заболели 12 детей

Махачкала, , 17:28 — REGNUM Вспышка кори выявлена в частном образовательном центре «Вундеркинд» в столице Дагестана. С подозрениями на вирус в течение октября в больницу попали 11 воспитанников центра в возрасте от двух до четырех лет. Ещё три человека, в том числе один ребёнок, подхватили вирус дома после контакта с заболевшими, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что все заразившиеся не были своевременно привиты. Минздрав Дагестана заявляет, что уровень заболеваемости корью в республике в 2018 году вырос более чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

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В настоящее время введен временный запрет на прием в образовательные учреждения детей, родители которых отказались привить их от кори и эпидемического паротита. Также в связи со сложившейся ситуацией в больницах действует запрет на плановую госпитализацию непривитых детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Махачкале после регистрации вспышки кори было закрыто одно из учреждений центра «Вундеркинд». Тогда с подозрением на корь в Республиканский центр инфекционных болезней были госпитализированы пятеро детей.

Сотрудниками Роспотребнадзора в результате проверки дошкольного учреждения был выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. Информация об этом была передана в Следственный комитет Дагестана для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.