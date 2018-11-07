В отношении врио мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело

Махачкала, , 17:25 — REGNUM Врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов был задержан и доставлен в здание УФСБ Дагестана. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе управления.

По данным следствия, незаконные действия Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ причинили существенный вред интересам государства. Однако, о каких именно суммах идёт речь, в официальном релизе не сообщается. Расследование по данному делу ведет УФСБ Дагестана совместно с региональными МВД и СКР.

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Напомним, следственные мероприятия в здании мэрии и, в частности в кабинете Гасанова, сотрудниками регионального УФСБ проводились с самого утра. В результате обысков был выявлен ряд документов. По неофициальным данным, задержанный подозревается в нанесении ущерба бюджету в размере 40 млн рублей.

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