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СБУ задержала жителя Украины за созданный видеоканал

Происшествия

Якобы гражданин хотел таким образом «свергнуть конституционный строй»

СБУ задержала жителя Украины за созданный видеоканал
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Арест под надуманным предлогом

Киев, 7 ноября 2018, 17:35 — REGNUM  Жителя Украины обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» страны и «действиях, направленных на свержение конституционного строя» за созданный в интернете видеоканал, сообщает 7 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, «преступник» в 2015 году создал видеоканал, где обсуждал проблемы Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) посчитала, что гражданин занимается «антиукраинской деятельностью» и «дестабилизирует общественно-политическую ситуацию». Также жителя страны обвинили в работе на российские спецслужбы, от которых он якобы получал деньги и задания.

Напомним, устранение неугодных власти активистов стало обычным делом на Украине. Так, любое мнение, отличающееся от официальной пропаганды, расценивается как «антиукраинская деятельность», а за нее можно на несколько лет сесть в тюрьму.

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