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В крупном ДТП в Армении погибли военнослужащие

Происшествия

В автомобиле находились 21 человек, из которых 19 в кузове. Жизни 17 военнослужащих ничего не угрожает, восемь получили различные повреждения. в автомобиле находились 21 человек, из которых 19 в кузове. Жизни 17 военнослужащих ничего не угрожает, восемь получили различные повреждения

В крупном ДТП в Армении погибли военнослужащие
© Г.Шамшян

Ереван, 7 ноября 2018, 16:25 — REGNUM  В результате крупного ДТП на юге Армении четверо военнослужащих погибли, есть пострадавшие. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня днем недалеко от Гориса перевернулся военный грузовик, перевозивший рядовой личный состав. К сожалению, вследствие аварии у нас есть погибшие и пострадавшие, состояние пострадавших в данный момент уточняется, их доставили в больницы, дополнительно об этом сообщим», — сказал Ованнисян.

Он также проинформировал, что В автомобиле находился 21 военнослужащий, 19 из которых — в кузове. Жизни 17-ти солдат ничего не угрожает, восемь из них получили травмы различной степени тяжести. Медобследование продолжается»

Чуть позже Ованнисян сделал запись в Facebook, сообщив, что «пострадавшие доставлены в госпиталь Сисиана и медцентр Гориса».

«По предварительной информации, у одного — переломы, крайне тяжелого состояния нет ни у кого», — написал Арцрун Ованнисян.

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Дорожно-транспортные происшествия
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