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В Кандалакше остались без воды жители ряда домов

Происшествия

Главная сложность устранения утечки заключается в том, что в районе земляных работ происходит подтопление

В Кандалакше остались без воды жители ряда домов
Hernán Piñera
Если в кране нет воды...

Кандалакша, Мурманская область, 7 ноября 2018, 16:18 — REGNUM  Жители ряда домов центрального микрорайона Кандалакши, а именно улиц Комсомольской, Пролетарской, Пионерской и частично Первомайской, остались без холодной воды. Об этом сообщает Телекомпания ТВ-21.

Причина — выявление серьезного прорыва в районе расселенного дома № 25 на улице Комсомольской. На месте уже работают аварийные бригады.

Главная сложность устранения утечки заключается в том, что в районе земляных работ происходит подтопление, что приводит к обрушению грунта, сообщает группа «Кандалакша Онлайн».

Из-за аварии пришлось ограничить движение автотранспорта. Работы будут продолжаться до полного устранения утечки.

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