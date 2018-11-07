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В Воронеже врачи ампутировали 89-летней женщине здоровую ногу

Происшествия

О вероятной ошибке заявил сын пожилой пациентки: в истории разбираются следователи

Воронеж, 7 ноября 2018, 15:57 — REGNUM  Воронежских врачей обвинили в ошибочной ампутации ноги 89-летней женщине. Заявление в следственные органы написал сын пострадавшей, сейчас проводится доследственная проверка, сообщила ИА REGNUM 7 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Сын пожилой женщины, обратившийся к правоохранителям, сообщил, что его 89-летней матери 4 ноября в БУЗ Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница № 3», куда женщина поступила в порядке экстренной госпитализации, была проведена операция по ампутации нижней конечности. Но когда операция уже была сделана, сын обнаружил, что женщине по ошибке ампутировали не правую, а левую ногу, до середины бедра — хотя никаких показаний, утверждает родственник пострадавшей, к этому не было.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого происшествия, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в июле этого года в Красноярской больнице от гангрены скончался мужчина: медики не сумели правильно поставить ему диагноз.

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