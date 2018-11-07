В Краснодарском крае пенсионерка «заказала» убийство мужа

Краснодар, , 15:04 — REGNUM В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, которая подозревается в подготовке убийства по найму своего 52-летнего мужа, сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, женщина обратилась к своему знакомому с просьбой помочь ей «расправиться» с супругом. После того как мужчина согласился, он обратился в правоохранительные органы.

Прибывший на встречу оперативник записал разговор с женщиной на камеру. Подозреваемая заплатила 10 тыс. рублей в качестве аванса, а также пообещала после исполнения заказа в качестве вознаграждения подарить исполнителю свой автомобиль ВАЗ-21 120.

В итоге женщину арестовали и возбудили против нее уголовное дело по статье о подстрекательстве и подготовке убийства по найму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае женщина попыталась «заказать» убийство своих соседей, сейчас она задержана, в отношении нее возбуждено дело по статье о покушении на подстрекательство на заказное убийство.

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