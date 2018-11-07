Рязанские полицейский изъяли 40 тонн поддельного алкоголя

Рязань, , 15:03 — REGNUM В Рязанской области сотрудники регионального УМВД России обнаружили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. Как сообщила 7 ноября официальный представитель ведомства Ирина Волк, в результате рейда полицейские изъяли более 40 тонн алкоголя без акцизных марок и 106 тыс. пустых бутылок.

Сейчас образцы алкоголя направлены на экспертизу. Также полицейские выяснили, что в цеху работали иностранцы, которые находились на территории России нелегально.

«Следственным управлением УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ. В отношении одного фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом», — сообщила Ирина Волк.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2018 года в соседней Владимирской области полицейские обнаружили завод по производству контрафактного алкоголя. Всего в цехе были три производственные линии мощностью в 60 тыс. бутылок в сутки. Тогда полицейские изъяли 50 тыс. бутылок готового алкоголя, а также 15 тонн спирта и 75 тыс. поддельных акцизных марок.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейские обнаружили завод контрафактного алкоголя под Владимиром