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В Польше задержали жителя Украины с рекордной партией янтаря

Происшествия

Вес партии составляет более половины всего янтаря, обнаруженного в 2017 году

В Польше задержали жителя Украины с рекордной партией янтаря
Семеняченко Ирина© ИА Красная Весна
Янтарь

Корчова, Польша, 7 ноября 2018, 15:05 — REGNUM  Польские пограничники обнаружили в автомобиле гражданина Украины более 275 кг необработанного янтаря, сообщило 7 ноября «Польское радио».

Мужчину задержали на пункте пропуска Корчова. Пограничники внимательно осмотрели автомобиль и нашли конструктивные изменения, с помощью которых подозреваемый пытался скрыть янтарь.

Представитель палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдита Хабовская заявила, что для законного ввоза такого количества камня гражданин Украины должен был уплатить пошлину в размере более 14 тыс. евро.

Напомним, с начала 2018 года польские пограничники задержали более 600 кг янтаря. За 2017 год было выявлено 424 кг контрабандного камня.

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Добыча и оборот янтаря
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