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Под видом жилого дома китайцы построили на Байкале гостиницу и ресторан

Происшествия

Незаконную постройку выявила Байкальская природоохранная прокуратура

Под видом жилого дома китайцы построили на Байкале гостиницу и ресторан
Иллюстрация: Байкальская природоохранная прокуратура
Листвянка

Листвянка, Иркутская область, 7 ноября 2018, 15:03 — REGNUM  В посёлке Листвянка (Иркутская область), считающемся «воротами» Байкала, граждане Китая незаконно возвели гостиничный комплекс и ресторан. Это выяснилось по итогам проверки, осуществлённой Байкальской природоохранной прокуратурой, сказано на сайте ведомства.

Как следует из официального сообщения, речь идёт о строениях, расположенных на ул. Горького 65 и ул. Чапаева 117, появившихся в Листвянке под видом жилых домов.

«В нарушение ст. 6 Федерального закона «Об охране озера Байкал» государственная экологическая экспертиза проектной документации не проводилась», — подчёркивают следователи.

Дальнейшую судьбу незаконно построенных в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории гостиницы и ресторана решит суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о многочисленных гостиницах и туристических базах, возведённых под видом жилых домов на берегу Байкала, жители Листвянки говорили неоднократно. Проблема в том, что их владельцы не реагируют на предписания правоохранителей и через какое-то время после введённого запрета на эксплуатацию возобновляют работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Плевать на законы: Байкал оброс сотнями незаконных гостиниц и турбаз

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