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Два человека погибли на пожаре в Тверской области

Происшествия

Причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание

Калининский район, Тверская область, 7 ноября 2018, 14:42 — REGNUM  Два человека, мужчина и женщина, погибли в результате пожара в частном деревянном доме в деревне Литвинцево Калининского района Тверской области. Пожар произошел 6 ноября. Тела погибших обнаружили при тушении возгорания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР. Начата доследственная проверка.

В следственных органах сообщили, что частный деревянный двухэтажный дом, в котором произошел пожар, а также придомовые постройки полностью уничтожены огнем. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Погибшие — женщина 1956 года рождения и мужчина 1955 рождения, проживавшие в сгоревшем доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 6 на 7 ноября в Тамбовской области при пожаре в жилом доме погибли шесть человек. СКР возбудил уголовное дело.

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Пожары в жилых домах
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