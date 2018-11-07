Двух уральских полицейских ждут длительные сроки заключения

Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:29 — REGNUM В Свердловской области трое полицейских могут быть осуждены к реальному заключению. В Ленинском районном суде Нижнего Тагила состоялись прения сторон по делу троих оперативников городского отдела полиции №17. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть по неосторожности и превышении должностных полномочий.

Двум подсудимым государственный обвинитель попросил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы каждому, а ещё одному 12 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло осенью 2017 года. Потерпевший был доставлен в участок по подозрению в краже 27 сентября, но уже 30 сентября он был госпитализирован и скончался в больнице 3 октября 2017 года. В конце октября были задержаны трое сотрудников полиции ОП №17. Им были предъявлены обвинения.

По версии следствия, обвиняемые нанесли задержанному около трёх десятков ударов, в том числе предметами. В ходе проведённой судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшего были обнаружены многочисленные раны.