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Силовики проводят обыски в кабинете врио мэра Махачкалы — СМИ

Происшествия

Градоначальника подозревают в превышении полномочий

Силовики проводят обыски в кабинете врио мэра Махачкалы — СМИ
Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР
Обыск

Махачкала, 7 ноября 2018, 14:11 — REGNUM  В здании администрации Махачкалы и, в частности, в кабинете врио мэра города Абусупьяна Гасанова сотрудники правоохранительных органов проводят обыски. По некоторым данным, следственные мероприятия проводятся и в доме главы муниципалитета, пишет 7 ноября «Черновик».

По данным издания, врио главы города подозревается в нанесении ущерба бюджету в размере 40 млн рублей. Региональные МВД, Следственный комитет и УФСБ пока никак не комментируют данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Гасанова на посту главы города Махачкалы Муса Мусаев в октябре 2018 года приговорён к четырём годам лишения свободы. Бывший градоначальник признан виновным в нанесении ущерба бюджету города на сумму более 48 млн рублей при распределении земельных участков.

Мусаев стал одним из первых задержанных дагестанских чиновников в рамках антикоррупционной чистки, начатой в конце 2017 год Владимиром Васильевым.

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Обыски и задержания в правительстве Дагестана
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