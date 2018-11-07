СКР начал проверку сотрудников колонии, где Цеповяз ел крабов и шашлыки

Благовещенск, , 14:04 — REGNUM В Амурской области следователи организовали доследственную проверку по фактам нарушений осужденным членом банды «Цапки» Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, сообщает 7 ноября пресс-служба СКР.

Отмечается, что в рамках проверки следователи намерены дать «жесткую» правовую оценку действиям сотрудников колонии, которые, судя по публикациям СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Напомним, ранее в сети появились фотографии из тюрьмы, на которых член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз изображен с икрой, крабами и шашлыками. В СМИ также появилась информация о том, что бывшая супруга Цеповяза тратит на содержание бывшего мужа в колонии по 3 млн рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, приговоренный к тюремному заключению Вячеслав Цеповяз входил в состав банды, которая в течение многих лет действовала в станице Кущёвская Краснодарского края. На счету банды 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей. Сам Цеповяз был приговорен к 19 годам тюрьмы.

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