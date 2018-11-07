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Взрыв газа в Чечне: в больницу с ожогами доставлены четверо человек

Происшествия

Среди пострадавших есть малолетний ребенок

Грозный, 7 ноября 2018, 14:03 — REGNUM  Взрыв бытового газа произошел в частном доме в чеченском городе Гудермесе. Пострадали четверо человек — два молодых мужчины, женщина и четырехлетний ребенок. С тяжелыми ожогами они доставлены в больницу Грозного, пишет «Кавказский узел».

По данным издания, состояние ребенка и одного из пострадавших — критическое. Причины трагедии пока точно неизвестны. Версия со взрывом бытового газа является основной. На сайтах МЧС и правоохранительных органов комментариев по данному сообщению пока нет.

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Взрывы бытового газа в Чечне по-прежнему не редкость с наступлением холодов. Чаще всего они происходят из-за неисправности оборудования или несоблюдения техники безопасности. Так, в феврале 2018 года в частном домовладении в селе Автуры Шалинского района в результате хлопка бытового газа пострадали шесть взрослых и четверо детей.

В декабре 2017 года от взрыва бытового газа в строящемся жилом доме в Гудермесском районе пострадали пять человек, среди них трое детей — от двух до восьми лет.

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Взрывы бытового газа
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