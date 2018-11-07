Житель Кабардино-Балкарии «прихватил» земли и возводит физкультурный центр

Нальчик, , 13:49 — REGNUM Жителя Черекского района Кабардино-Балкарии уличили в самовольном строительстве физкультурного центра. Нарушитель земельного законодательства без разрешения властей занял земельный участок, расположенный на окраине сельского поселения Аушигер, близ поймы реки Хеу, и возводит на нем капитальное строение площадью около 375 кв. м.

Факт захвата земель установила прокуратура района, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе ведомства. В настоящее время направлены материалы проверки в управление Росреестра по КБР и минстрой для привлечения самовольного застройщика к административной ответственности.

Кроме того, представление получил и глава района. В документе указано ему на неэффективность земельного контроля и высказано требование снести самовольное строение.

Кстати сказать, это не единственное нарушение в сфере земельного законодательства, которое установила прокуратура в Черекскому районе. Так, еще один предприимчивый житель района без оформления права на землю на особо охраняемой природной территории «Голубые озера» построил объект недвижимости с навесом и посадочными местами. Здесь он предполагал оказывать услуги общественного питания. А другой нарушитель построил торговый павильон для обслуживания автотранспорта.