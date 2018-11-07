Пассажиры отказались лететь на индонезийском самолете, перевозившем дуриан

Джакарта, , 13:19 — REGNUM В Индонезии пассажиры отказались лететь рейсом авиакомпании Sriwijaya Air в связи с резким запахом тропического фрукта дуриана в салоне воздушного судна. В багажном отсеке лайнера было размещено около двух тонн дурно пахнущего фрукта, пишет газета Jakarta Post.

Сообщается, что пассажиры, раздраженные неприятным запахом, начали высказывать свои претензии экипажу самолета, после чего руководство авиаперевозчика приняло решение выгрузить груз тропических плодов. После проветривания салона лайнер смог наконец взлететь, пишет газета.

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Напомним, тропический фрукт дуриан, обладающий резким неприятным запахом, широко распространен в Юго-Восточной Азии. В связи с такими особенностями в ряде стран региона указанный фрукт запрещено провозить в общественном транспорте, а также приносить его в места публичного присутствия.

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