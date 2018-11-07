Рязанец попал под уголовное дело за осквернение церкви и могил священников

Скопин, Рязанская область, , 13:13 — REGNUM В Рязанской области в отношении жителя города Скопина возбуждены уголовные дела по статьям «Вандализм» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания». Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 20-летний мужчина наклеил на двери Никольской церкви листки с цитатами из Библии, расписанные циничными надписями.

Следователи считают, что в конце апреля 2018 года мужчина разбил окна в здании городской и районной администраций, а после осквернил три могилы священнослужителей, которые находятся на территории Никольского кладбища. Кроме того, подозреваемый наклеил на двери храма страницы из Ветхого Завета, написав на них различные цитаты.

Личность мужчины установили благодаря записям видеонаблюдения. При задержании он прыснул в лицо полицейскому из перцового баллончика. Тогда же в отношении молодого человека возбудили уголовные дела по статьям «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

«В ходе расследования этих уголовных дел была проведена лингвистическая экспертиза надписей, которые злоумышленник нанес на листки из Библии. По результатам экспертизы возбудили уголовные дела по ст.148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания» и ст.214 УК РФ «Вандализм», — сообщили в пресс-службе.