Авиадебошира из Москвы оштрафовали на 320 тыс. рублей

Москва, , 13:01 — REGNUM Суд приговорил 32-летнего жителя Москвы к штрафу в размере 320 тыс. рублей за дебош в самолете, сообщает 7 ноября пресс-служба СКР.

Отмечается, что мужчина был задержан в середине августа в Якутии после прибытия авиарейса «Домодедово — Мирный».

«Пьяный мужчина провоцировал конфликт с бортпроводниками в самолете, а затем буянил в полиции», — говорится в сообщении.

Напомним, за нарушение общественного порядка на борту самолета теперь грозит штраф до 500 тыс. рублей или до пяти лет лишения свободы. Благодаря ужесточению наказания за такие преступления, количество подобных авиапроисшествий стало снижаться, сообщили ранее в Генпрокуратуре.

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