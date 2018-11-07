Угроза взрыва на возкалах в Барселоне и Мадриде оказалась ложной

Барселона, Испания, , 13:03 — REGNUM Угроза взрыва на вокзалах Барселоны и Мадрида оказалось ложной, пишет газета ABC.

Полиция установила личность подозрительной женщины на вокзале Барселоны и осмотрела ее чемодан. Взрывных веществ обнаружено не было. Ранее средства массовой информации сообщили, что при проверке багажа сканер выявил наличие гранаты в чемодане.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 ноября были эвакуированы барселонская станция Сантс и мадридская Аточа. Обе станции являются важнейшими транспортными узлами в городах.

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