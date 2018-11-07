Среда, 7 Ноября 2018 года
13:53:58 МСК

Угроза взрыва на возкалах в Барселоне и Мадриде оказалась ложной

Происшествия

Саперы осмотрели подозрительный чемодан и не обнаружили гранаты

Барселона, Испания, 7 ноября 2018, 13:03 — REGNUM  Угроза взрыва на вокзалах Барселоны и Мадрида оказалось ложной, пишет газета ABC.

Полиция установила личность подозрительной женщины на вокзале Барселоны и осмотрела ее чемодан. Взрывных веществ обнаружено не было. Ранее средства массовой информации сообщили, что при проверке багажа сканер выявил наличие гранаты в чемодане.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 ноября были эвакуированы барселонская станция Сантс и мадридская Аточа. Обе станции являются важнейшими транспортными узлами в городах.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный вокзал Мадрида эвакуирован из-за угрозы взрыва

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить