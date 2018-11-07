Похищенные на северо-западе Камеруна ученики отпущены

Яунде, , 12:36 — REGNUM Боевики, похитившие в ночь на 5 ноября 79 учеников и нескольких сотрудников одной из школ Камеруна, отпустили детей, сообщает со ссылкой на официальный источник в стране американское агентство Associated Press.

По словам председателя пресвитерианской церкви Камеруна Фонки Самуэля Форбы, ученики были оставлены неизвестными боевиками у церкви, расположенной поблизости от столицы Северо-Западного региона города Баменда.

Он добавил, что ученики выглядели уставшими, как будто они пострадали, находясь в плену. Форба также отметил, что похитители по-прежнему не освободили двух сотрудников образовательного учреждения, похищенных вместе с учениками.