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Похищенные на северо-западе Камеруна ученики отпущены

Происшествия

В плену по-прежнему находится несколько сотрудников школы, откуда они были похищены

Яунде, 7 ноября 2018, 12:36 — REGNUM  Боевики, похитившие в ночь на 5 ноября 79 учеников и нескольких сотрудников одной из школ Камеруна, отпустили детей, сообщает со ссылкой на официальный источник в стране американское агентство Associated Press.

По словам председателя пресвитерианской церкви Камеруна Фонки Самуэля Форбы, ученики были оставлены неизвестными боевиками у церкви, расположенной поблизости от столицы Северо-Западного региона города Баменда.

Он добавил, что ученики выглядели уставшими, как будто они пострадали, находясь в плену. Форба также отметил, что похитители по-прежнему не освободили двух сотрудников образовательного учреждения, похищенных вместе с учениками.

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