600 обманутых дольщиков и ущерб в миллиард: громкое дело на Кубани

Краснодар, , 12:31 — REGNUM В Краснодаре в суд передано уголовное дело об обмане на миллиард рублей почти 600 дольщиков при строительстве жилых домов. Обвиняемой по делу проходит генеральный директор строительной фирмы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 7 ноября. Женщина обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Кроме того, ей вменяют в вину невыплату заработной платы сотрудникам стройфирмы.

По версии следствия, обвиняемая, гендиректор и учредитель стройкомпании ООО фирма «Таурас-96», с июня 2013 по октябрь 2017 года, предлагала гражданам приобрести квартиры в семи строящихся домах в жилом комплексе на пересечении улиц Семигорской и Понтийской. С покупателями были заключены договоры участия в долевом строительстве. Такие же договоры были заключены и по продаже жилья в строящемся многоквартирном доме на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской. Однако ни денег, ни квартир дольщики не увидели: женщина потратила деньги по своему усмотрению.

Следствие оценило ущерб от действий обвиняемой в более чем миллиард рублей, а потерпевшими по уголовному делу проходят 583 человека.

Также гендиректора обвиняют в нарушении прав своих подчиненных — люди не получали зарплату в течение нескольких месяцев, долг превысил 759 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении гендиректора компании-застройщика передано в суд. Дома дольщиков сейчас достраивает другая фирма.

Отметим, что Краснодарский край входит в число регионов, лидирующих не только по объему жилищного строительства, но и по числу обманутых дольщиков: по данным Минстроя на конец 2017 года, их на Кубани оказалось даже больше, чем в столице.