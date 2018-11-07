Из-за гибели шести человек на пожаре в Тамбовской области возбуждено дело

пос. Сосновка, Тамбовская область, , 12:25 — REGNUM В Тамбовской области возбуждено уголовное дело из-за гибели шести человек в результате пожара в частном доме в поселке Сосновка. Как сообщила 7 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«Следователи продолжают работу на месте трагедии. К настоящему времени установлены личности четырех погибших (хозяина дома и трех мужчин 1987, 1988, 1958 годов рождения). Детей среди погибших нет», — говорится в сообщении пресс-службы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в ночь с 6 но 7 ноября. При его тушении пожарные обнаружили тела хозяина дома и еще пяти человек. Известно, что в доме постоянно собирались компании, чтобы выпить.

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