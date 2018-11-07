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Из-за гибели шести человек на пожаре в Тамбовской области возбуждено дело

Происшествия

Пожар произошел в частном доме в поселке Сосновка

Из-за гибели шести человек на пожаре в Тамбовской области возбуждено дело
Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Пожар в частном доме

пос. Сосновка, Тамбовская область, 7 ноября 2018, 12:25 — REGNUM  В Тамбовской области возбуждено уголовное дело из-за гибели шести человек в результате пожара в частном доме в поселке Сосновка. Как сообщила 7 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«Следователи продолжают работу на месте трагедии. К настоящему времени установлены личности четырех погибших (хозяина дома и трех мужчин 1987, 1988, 1958 годов рождения). Детей среди погибших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в ночь с 6 но 7 ноября. При его тушении пожарные обнаружили тела хозяина дома и еще пяти человек. Известно, что в доме постоянно собирались компании, чтобы выпить.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек

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Пожары в жилых домах
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