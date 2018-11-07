Боевики «Талибана»* атаковали полицейских в Афганистане

Кабул, , 12:22 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на сотрудников полиции в афганской провинции Газни. Об этом, как передает ИА «Синьхуа», сообщил официальный представитель провинции Ареф Нури.

Инцидент произошел в среду, 7 ноября, в районе Джагори. По предварительным данным, в результате перестрелки погибли несколько человек.

«Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на мирный район Джагори», — сказал Нури.

Точное число жертв пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в афганской провинции Кандагар силовики ликвидировали семь боевиков.

Читайте также: В афганской провинции Кандагар ликвидировано семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)